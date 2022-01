Pendant que certains attendent toujours une version boite des remasters de Star Ocean 4 sur PS4 ou encore de The Last Remnant sur PS4/Switch, Square Enix annonce que Dungeon Encounters, sorti en catimini il y a quelques mois sur Switch, PS4 et PC, aura le droit a une version physique en import Asia (avec l'anglais) sur Switch pour un prix avoisinant les 40 euros.Sortie prévu fin Mars.