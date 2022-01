Bon, je pense que ce n'est un secret pour personne ici : le site Gameblog.fr semble être dans une galère monstrueuse... J'avais déjà écrit un article sur le sujet et j'ai vu des influenceurs sur Internet (mais peu nombreux) parler de cela aujourd'hui, dont Julien Chièze d'ailleurs.J'ai moi-même tenté une deuxième analyse de Gameblog.fr, en donnant des analogies sur ma propre expérience de gestion de site Internet, et je tombe sur les mêmes conclusions (je précise que j'ai vu la vidéo de Psyhodelik après la publication de ma vidéo, j'essayais de voir si on trouve d'autres informations, car le silence qui pèse dans le milieu est juste... hallucinant.).Le plus intriguant est que le site Gameblog ne communique pas là-dessus, et il y a des éléments que je ne peux pas communiquer ici, mais le vent ne semble pas du tout souffler dans la bonne direction.Que se passe-t'il au sein de Gameblog ? Pourquoi personne ne réagit aux informations connues aujourd'hui, vu l'importance de ce média chez nous ? Gameblog doit-il disparaitre silencieusement du web français ?J'en profite également pour vous signaler que, pilier du rétrogaming français sur Youtube (J'ai appris cela via Pyshodélik : https://youtu.be/W1mdq9aLwDM ).