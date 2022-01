Bref, oui je partage ici cette vidéo postée aujourd'hui par l'équipe d'Iconoclaste sur les (mauvaises) dérives des NFT dont notamment : Pousser à toujours plus de spéculation dans les jeux vidéo en réutilisant les méthodes qui marchent déjà sur des jeux F2P ou même les réseaux sociaux comme syndrome FOMO (la peur de rater quelque chose), encourager le vol de contenu numérique (cocasse quand les NFT ont été créé pour la protection de la propriété intellectuelle...), et l'absence de cadre juridique ce qui profitent donc aux plus aisés de toujours plus s'enrichir rien qu'avec les 2 précédents points, ce qui est tout de même problématique il va falloir le reconnaître.Je sais que vous êtes quelques uns ici même à croire aux bienfaits des NFT et de la technologie Blockchain dans le domaine du jeu vidéo comme par exemple l'idée qu'il serait ainsi possible de révolutionner les boutiques en ligne en permettant la revente de jeux dématériels entre particuliers, mais ça Ico ne le croit pas et dresse un portrait très sceptique sur l'avenir des NFT dans le jeu vidéo tant pour les grand groupes (Ubisoft, EA, Square-Enix...) leur priorité là maintenant c'est de faire de l'argent et ravir leur investisseurs, pas les consommateurs que nous sommes (et je l'avais même explicité en commentaire dans un précédent article).