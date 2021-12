Les analyses continuent et loin de moi l'idée de poster un énième comparomais je l'ai trouvé assez intérresant dans le sens que ça pourrait bien montrer l'apport de ce fameux SSD magique et la différence de la configuration de la Ram entre les deux consolesLes conditions de test sont aussi optimales:-Première vraie démonstration d'une démo en temps réel" 100% techno next gen-Moteur multiplateforme-Implication de The coalition dans l'optimisation des Series X/S ( ce peut être pas anodin du coup )Le constat est assez parlant- Meilleure distance d'affichage sur PS5- RT hardware de meilleur qualité (réflections et ombres) sur la console de Sony. Sur des scènes identiques capturés au même moment de la journée, la version SX utilise un mix entre SSR et RT quand la PS5 propose du full RT- Pop-up beaucoup plus discret des objets du décors sur PS5- Effet de shimmering prononcé sur SX notamment sur les objets en intérieurA voir ce que ça donne pour les prochains jeux next gen