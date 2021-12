Arc System Works devoile deux nouveaux personnages pour son DNF Duel adapté du jeu online Dungeon Dungeon Fighter, il s'agit de Dragon Knight et Vanguard.Une Beta ouverte aura lieu sur PS4 et PS5 entre le 17 et le 20 Decembre.

posted the 12/15/2021 at 11:27 AM by guiguif