Les jeux numériques et les jeux en boîte sont au même prix, et cela devrait durer, car il n’y a pas de raison de changer



Il est aussi difficile de fixer un prix moindre pour les jeux dématérialisés, car les distributeurs seraient mis en porte-à-faux.



Yves Guillemot, directeur d’Ubisoft

Pour que l’économie du jeu vidéo fonctionne bien, pour que l’écosystème soit sain, il faut qu’on arrive à soutenir un prix qui soit relativement élevé. Et pour soutenir ce prix élevé, on a choisi sur nos canaux de distribution de maintenir un prix qui soit assez haut.



Hughes Ouvrard, ex-directeur de Xbox France



«Si on passe les jeux dématérialisés moins chers en ligne qu’en magasin, on s’est clairement fait dire […] que nos consoles et jeux ne seraient plus en magasin», a déclaré une personne de l’industrie.

Voici un dossier entier que j'ai érit à propos du prix des jeux démat' (et physique). Il est long, et plutôt complet, sourcé, même s'il y a certaines informations dont je ne peux dévoiler la source :TL;DR;Sera-t-il possible un jour de voir les jeux dématérialisés vendus en dessous du prix de vente conseillé hors promotion ? Seriez-vous favorable à une telle décision, qui pourrait mettre en péril la distribution de jeux physiques ?