Heaven's Machine, le nouveau jeu de Glass Revolver (le boss rush "Itta") vient d'etre annoncé et sortira UNIQUEMENT en edition physique sur Switch via le distributeur d'edition physique limitée Super Rare Game dans sa gamme de jeu "Short".A la maniere de Demon Throttle chez Special Reserve, lui aussi disponible uniquement en physique, vous aurez 6 mois pour précommander le jeu sur le site de Super Rare Game, soit jusqu'au 22 Decembre.Il s'agira d'un rogue-like se passant dans un train cosmique et ressemblant un peu beaucoup a House of God, le premier jeu de Glass Revolver.A noter néanmoins qu'une version PC sortira, et uniquement en demat evidement.