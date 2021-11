Je viens d'apprendre que les emotes et accessoires liés à Travis Scott ont été retirées de la vente du jeu Fortnite à la suited'un drame lors du festival musical Astroworld se tenant à Houston.Un drame survenu le 5 novembre assez hallucinant, où 8 personnes sont mortes et des centaines ont été blessés lors de mouvements de foules incontrôlées qui ont donné lieu à une scène hallucinante, où l'artiste a d'ailleurs terminé son concert...Je ne sais pas si je peux publier des vidéos ici (car certaines sont choquantes), mais brut en a réalisé une sur sa chaîne Youtube.Je suis vraiment effaré par la non-réaction de l'ensemble des protagonistes sur place (50.000 personnes dans ce concert) et si je savais que des mouvements de foules pouvaient tuer, je n'aurais jamais cru que ça puisse être le cas dans... l'indifférence total (peut être dû au chaos durant le concert empêchant de comprendre ce qu'il se passe ?).Essayez de ne pas déborder dans les commentaires, si l'article pose problème, que n'importe quel modérateur le supprime (je ne serais pas présent sur le site).

Who likes this ?

posted the 11/10/2021 at 01:10 AM by suzukube