Le Kickstarter de Paprium vient de depasser les 400 000 dollars recolté et comme promis une version Switch sera développé en plus des version PC, PS4, PS5 et Dreamcast.Une edition physique sera aussi de la partie mais uniquement pour l'heure en collector a 99 dollars.Le collector contiendra une box, le jeu en boite avec manuel, une figurine d'Alex, un poster, des stickers, une mini OST et des goodies pas encore annoncéLe Kickstarter https://www.kickstarter.com/projects/573261866/paprium-the-16-bit-beat-them-all-coming-to-the-next-gen/description Video de la version Megadrive