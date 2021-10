images de la version hd







Le Beat Them All français "Paprium", sorti originalement sur Megadrive fin 2020, a reussi son Kickstarter pour son portage en 16/9 HD sur Steam et PS4/5 en dépassant les 200 000 dollars demandés.Ceci s'est accompagné de l'annonce d'une version "Mini" sur Game Gear, d'un mode coop a 3 et désormais de l'annonce une version Dreamcast.Le palier pour la version Switch est fixé a 400 000 dollars et le kickstarter a déjà atteint les 370 000.Video de la version Megadrive