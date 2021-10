Payé 69,99 € (ouch, ça fait mal quand même) pour offrir une place à mon cher frère adoré pour qu'il arrête de trouver des excuses pour ne pas se prendre une branlée à Smash Bros (dont j'ai pris le contenu additionnel aussi, 29,99 € pour 6 combattant, double ouch).Curieusement, je ne regrette pas du tout. En fait, j'aime bien cette idée de retrouver des jeux passé distillés petit à petit, même si j'aurais aimé que certains puissent acheter leurs jeux "à la carte", comme SEGA le faisait avec les SEGA AGES jusque là.Sinon, de mon côté, pas de problèmes d'émulation (peut etre sur Sin & Punishment mais j'y avais jamais joué avant) et...Bah j'sais pas, mine de rien, la nostalgie, ça marche bien sur moi (pourtant j'suis pas du tout client du rétrogaming). J'aimerais un catalogue plus étoffé de jeux cependant, là, j'aurais bien vu Diddy Kong Racing, Perfect Dark (ouin) et Goldeneye (encore plus ouin lol)... J'commence à comprendre les défenseurs du physique (même si en vrai j'ai une Nintendo 64 à la maison mais les sticks sont totalement mort quoi).Qui s'est lancé dans cette nouvelle NSO et qui partage son abonnement au passage ?