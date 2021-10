Simon S. Andersen, pixelartist et CEO de D-Pad Studio, le studio derrière le sublime Owlboy (et dont on attend toujours l'annonce d'un nouveau jeu d'ailleurs) a fait un petit mock-up de ce que pourrait etre un remake de Terranigma, sorti sur SNES en 1995 au Japon et 1997 en France, avec un pixelart un peu plus poussé.l'originalRappelons qu'il avait aussi realisé ce faux trailer de la suite de Chrono TriggerEt évidement Owlboy