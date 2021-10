Apres Panorama Cotton (Megadrive) hier, c'est aujourd'hui le tour de Cotton 100% sorti a l'epoque sur Super Famicom d'etre annoncé sur Switch et PS4. Comme pour ce dernier le jeu sortira en edition physique limité standard et collector via Strictly Limited et une version Super Nintendo PAL et US sera aussi en vente a partir de Dimanche minuit.