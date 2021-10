PS4 : 1080p/60fps 20,75 Go

PS4 Pro : 1620p/60fps 20,75 Go

PS5 : 2160p/60fps dynamique 16,54 Go



- Rappel : C’est une bêta. Le jeu est encore en cours de développement et les données fournies peuvent varier dans les versions/mises à jour futures.

- Les résolutions ne semblent pas dynamiques sur PS4/Pro. Dans les zones et les situations chargées, elles sont restées fixes, mais je n’exclue pas qu’elles pourraient varier dans des moments critiques.

- Sur PS5, j’ai détecté une résolution dynamique allant de 2160p/1800p. Je n’exclue pas qu’il puisse descendre jusqu’à 1620p/1440p dans certaines situations.

- La carte sur PS4/PS4 Pro est considérablement réduit. Cela est dû au nombre maximal de joueurs autorisés par plate-forme (64 sur PS4/Pro contre 128 sur PS+5).

- Forcément, du coup, Battlefield 2042 n’a pas de crossplay entre les générations.

- La version PS5 a quelques chutes de framerate et quelques bugs graphiques. Ce sera probablement corrigé dans la version finale.

- La PS4 et PS4 Pro ont un framerate oscillant entre 60/50fps. Voir moins, parfois.

- Sur la version PS4 Pro le LOD est inférieur dans certains actifs et une résolution d’ombre inférieure à celle de PS4. Je ne sais - pas si c’est un bug ou quelque chose de volontaire.

- Le pop-in et la distance d’affichage sont bien inférieurs sur PS4/PS4 Pro. S’en est même gênant.

- La version PS5 montre sa supériorité à tous les niveaux, occlusion ambiante, textures, filtrage anisotrope…

Battlefield 2042 est probablement le premier grand jeu à mettre de côté l’ancienne génération de console.





Série S : Dynamique 1440p Dynamique à 60fps

Série X : 2160p Dynamique à 60fps

PS5 : 2160p Dynamique à 60fps



- La version PC fonctionne en Ultra avec une RTX 3080.

- La PS5 a une résolution moyenne (très légèrement) supérieure à celle de la Xbox Série X.

- Le PC a une distance d'affichage plus grande, bien que peu avantageuse. La PS5 et la Série X semblent avoir le même réglage à ce niveau. Dans la série S, elle est légèrement inférieure.

- Les textures de la série S sont d'une qualité légèrement inférieure, mais appréciable. Sur PC, elles sont légèrement supérieures, mais pratiquement identiques sur PS5/SeriesX.

- A titre de curiosité, la version Xbox comporte des différences dans les textures de terrain par rapport à PS5/PC.

- Contrairement à Battlefield V, la version PC de Battlefield 2042 n'a pas de reflets en Ray Tracing.

- Certains reflets sur PS5 et PC ont du mal à s'afficher correctement. Dans tous les cas, les reflets sur Xbox Series S/X sont de meilleure qualité que sur PS5.

- Le framerate a de légères baisses sur les 3 consoles, mais elles sont un peu plus présentes sur PS5.

- Il y a moins de végétation dans la série S. Les autres versions semblent utiliser une quantité très similaire de végétation, mais comme ils sont répartis différemment, il est difficile de tirer des conclusions.



La claque est en cours de distributionNan, je déconne, c'est un jeu multi.Alors...Il y a également un comparatif PS5 vs Xbox Series X, mais j'ai très peur qu'il y ait des débordements sur le sujet, d'autant plus que la version Xbox Series S y est également présentée (et en 1440p 60fps), donc je laisse la communauté Gamekyo se charger de rédiger l'article : https://www.youtube.com/watch?v=0xd7cAydvZg ----------------------------MAJ : Aller, le comparo Xbox Series S / X / PS5 :