Si âpres l'achat de votre échiquier Kingdom Hearts vous n'arrivez toujours pas a trouver de PS5 dans le commerce, sachez que cette PS5 en or 18 carat limitée a seulement 5 exemplaires dans le monde est desormais en stock pour la modique somme de 352,770$.On l'a doit encore a la société Caviar qui avait déjà fait plusieurs models de luxe tel que la Golden Rock, la Black Carbon et la Crocodile Leather (visible ici Elle comprend également une DualSense avec un revetement en cuir et des bouton en or.A noter qu'un model plus accessible pour les ptites bourses existe en or plaqué en 99 exemplaires pour 12 750$.