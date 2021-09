Suite à la confirmation du rachat de Bluepoint par Sony, j’aimerais discuter de l’intérêt pour nous les joueurs de tels rachats.Pour moi les milliards de cash que possède les multinationales peuvent être soit générateur de création , soit de destruction . Je vais donner un exemple à chaque fois.créer son propre studio est un investissement qui génère de la valeur pour les joueurs, la création du studio The initiative par Microsoft en est un exemple c’est de la création ex nihilo, le constructeur créer sa propre valeur et les joueurs vont bénéficier de jeux qui n’auraient pas exister sans cet argent, donc c’est tout benef pour tout le monde.Mais on peut aussi générer de la valeur en rachetant des studios, Bluepoint ou Housemarque qui étaient des petits studios vont pouvoir grandir et se développer tranquillement avec l’aide d’un gros nom du secteur. C’est pareil pour Ninja Theory qui était baladé d’un financier à l’autre c’était pas idéal pour travailler sereinement. Maintenant ils vont pouvoir avoir les fonds nécessaires pour pouvoir exprimer leur créativité.c’est une autre stratégie, en gros l’argent n’est ici pas utilisé pour créer quelque chose mais plutôt pour priver les concurrents de bénéficier d’une valeur, ça détruit quelque chose plus que ça ne construit. Évidement le rachat de Bethesda fais partie de cette catégorie, en tant que joueur ça nous apporte pas de valeur ajoutée dans la mesure où Les jeux seraient de toute façon sorti sur les plateformes Xbox, on gagne rien dans l’histoire.Maintenant évidement les fans de Sony vont me donner raison mais y’a un autre exemple d’investissement destiné à détruire plutôt qu’à construire que pratique plus particulièrement Sony c’est de payer pour s’assurer une exclusivité, que ce soit Final Fantasy 7 R, FF16 ou Forspoken et j’en passe c’est pareil cet investissement n’apporte concrètement rien aux joueurs ces jeux seraient quand même sortir sur les plateformes Sony donc concrètement y’a aucun apport.Et vous de quel œil vous voyez ces rachats ?