Bandai Namco a déposé les marques « Waffuu Encore » et « 1&2 Encore » au Japon."Encore" est le terme qu'utilise Namco pour ses Remastered au Japon, par exemple Katamari Damacy Reroll est nommé Katamari Damacy Encore au Japon et M. Driller DrillLand est appellé M. Driller Encore."Waffuu" est le cri de Klonoa et Namco a déposé « Klonoa Encore » aux côtés de « M. Driller Encore » en septembre 2019. La marque "1&2 Encore" pourrait donc indiquer qu'elle inclura à la fois Klonoa: Door to Phantomile (PS1) et Klonoa 2: Lunatea's Veil (PS2) dans une compile.Rappelons que le dernier jeu de la saga etait deja un remake sur Wii du premier Klonoa (histoire de boucler la boucle par le commencement)