Alwa's Awakening, enieme hommage aux jeux 8bits sortie il y a quelques années sur PS4, Switch et PC, a eu le droit a une veritable version NES.Cette dernière est en preco notamment chez JustForGames et contiendra du contenu en plus par rapport a la version originale.Une compile regroupant la version Switch et PS4 Alwa's Awakening et sa suite Alwa's Legacy est aussi prévue au programme avec notamment d'or et déjà une version collector en précommande uniquement chez LRG et plus tard en édition standard trouvable partout.