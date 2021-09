Deja sorti sur Master System, le Mach 3 français "Heroes Against Demons" vous permettra desormais de dépoussiérer votre Game Gear ou de completer votre fullset.Le jeu est disponible sur le site de 2Minds (qui jusqu'a present n'ont sortie que des jeux Master System) en edition simple a 59,99 euros et en edition collector limité a 169,99, cette derniere ayant en plus une coque a l’effigie du jeu au cas ou votre Game Gear serait abimé ou que vous voudriez la customisé.Fin des preco le 15 Novembre pour une sortie en Decembre.