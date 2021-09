La version PS5 du jeu pèse 27,99 Go contre 32,08 Go pour la version PCPerformances :PS5 Mode Ray-Tracing : 2160p (dynamique) à 30FPS avec du Ray-Tracing sur le sombres. (2160p~1440p) Moyenne 1800pPS5 Mode Performance : Dynamic (dynamique) 2160p à 60FPS sans Ray-Tracing. (2160p~1368p) Moyenne 1440pPS5 Mode de Qualité : Dynamic 2160p en 60FPS (variable) sans Ray-Tracing (2160p~1800p) Moyenne 1800pLa version PC peut réduire sa résolution jusqu’à environ 20% sans impact visuel majeur avec AMD FSR avec les paramètres en Ultra sur un RTX 3080.Les deux versions ont été testé avec le patch publié le 12 septembre.La PS5 utilise la reconstruction temporelle. Je ne sais pas s'il s'agit de AMD FSR, mais c'est une possibilité.Le ray-tracing est utilisé pour les ombres générées par l’éclairage naturel. Cela fait partie de l’occlusion ambiante.Notez que le personnage principal ne projette pas d’ombre.Dans certaines zones, en activant le ray-tracing, la direction de l’éclairage est également modifiée pour tirer davantage parti de cette option. Cela donne lieu à des scènes avec des différences assez intéressantes.Les reflets sur PC ont une meilleure résolution, mais leur qualité globale laisse beaucoup à désirer sur les deux plates-formes.Les textures générales sont de la même qualité sur les 2 plateformes. Certaines ont une qualité vraiment digne de la Nextgen !Le mode qualité PS5 présente un filtrage anisotrope supérieur au mode Performance/Ray-Tracing (semblable à la version PC).La version PC une distance d'affichage légèrement supérieure.Le mode Ray-tracing sur PS5 présente des problèmes de légères baisses de framerate. Le mode qualité varie lui entre 60 et 40fps.Détinitivement, le mode le plus recommandé pour profiter de Deathloop sur PS5 est la Performance. Les 60FPS ne sont pas négociables dans ce jeu.