Forever Enternement (Panzer Dragoon et House of the Dead remake) annonce le remake du Beat Them All arcade Night Slashers en collaboration avec G-Mode qui detient les droits des jeux Data East.Aurons-nous droit a une refonte du pixelart comme les jeu Natsume ? Une version en 2.5D moche comme le remake de Monster World IV ? L'avenir le dira, en attendant l'original est dispo sur Switch en demat sur le store US.A noter que Forever Enternement a aussi annoncé un Magical Drop 6