Studio américain fondé en 1992 sous le nom de Blank, Berlyn & Co, il devient Eidetic en 1995 puis Bend Studio lors de son rachat par Sony Interactive Entertainment en 2000. Découvert avec l'horrible Bubsy 3D dans les années 90, on lui doit surtout la licence culte Syphon Filter. C'est cette licence qui tape dans l'œil de Sony. D'abord dédié aux consoles portables (PSP, PSV), le studio se lance sur la PS4 en 2019 avec sa nouvelle IP, Days Gone. Mais le studio serait sur un autre titre en monde ouvert. Peut-être même un reboot de la franchise Men in Black. A coté de ça, il y a évidemment une suite à Days Gone qui pourrait se préparer... Ou un retour d'Uncharted?Le tout dernier arrivé en 2021. Studio britannique fondé en 2012 à Liverpool, il a été créé par certains anciens développeurs d'un autre fleuron de la Reine, Psygnosis (qui était devenu, lui aussi, filiale de SCEE en son temps). Globalement, on y retrouve donc l'équipe qui a développé la licence Wipeout à l'époque. En attendant, la société avant déjà travaillé des portages, adaptations VR ou mobiles de jeux made in Sony. Nous n'avons pas encore d'info concrète sur la prochaine création de ce studio.Studio néerlandais fondé en 2000 sous le nom de Lost Boys Games, il était devenu Guerrilla Games lors de son rachat en 2003 par Media Republic. Finalement, SIE met la main dessus en 2005, après la sortie du premier Killzone. Depuis la marque a elle aussi changé d'IP, puisqu'on la retrouve sur la franchise Horizon (Zero Dawn et Forbidden West).Dans les tuyaux, en plus d'Horizon Forbidden West qui sortira le 18 février 2022 désormais, on pourrait s'attendre à un FPS en multijoueur.Développeur finlandais fondé en 1995 et racheté en 2021 par SIE. A l'origine, le studio a été construit sur les restes de deux grosses sociétés du pays, Bloodhouse et Terramarque (d'où le nom). Bloodhouse était à l'origine d'une série de jeux, Stardust. Après la fusion, la licence a perduré mais aucune IP en particulier n'a émergé. Le rachat a été annoncé peu après l'annonce de la sortie de Returnal, une exclusivité PS5. La suite? Vu le parcours du studio et l'absence de licence attachée, difficile de prévoir...Sans doute l'un des fers de lance de SIE, Insomniac a débuté sa carrière en 1994 sous le nom Xtreme Software. Le studio a connu un premier grand succès, sur consoles Sony déjà, avec la franchise Spyro dès 1998, puis Ratchet & Clank en 2002. Suite à son acquisition par Sony en 2019, c'est une nouvelle IP (appartenant à Sony aussi au cinéma) qui a donné un troisième carton de renom au studio: Spider-Man.Studio britannique non pas acheté mais fondé directement par Sony en 2002 sur les vestiges de l'illustre Team Soho, et les restes du studio secondaire de Psygnosis. Censé se tourner vers la VR pour SIE, London Studio est aussi le producteur des licences EyeToy, This is Football et surtout Singstar avec des dizaines de titres. Il a aussi récupéré deux IP de Team Soho tombés en désuétude malheureusement: This is Football et The Getaway. Pour le futur, on peut présager un jeu sur le PSVR2.Société britannique fondée en 2006 par des anciens de Lionhead Studios et rachetée en 2010 par SIE. On leur doit la licence LittleBigPlanet principalement. Le studio travaille actuellement à envoyer des pingouins dans l'espace.Société la plus populaire de SIE avec Polyphony Digital, Naughty Dog est le studio d'Andy Gavin et Jason Rubin fondé en 1984 (sous le nom de JAM Software) et devenu en 1989 celui que tout le monde a découvert ensuite avec Crash Bandicoot en 1996. Suite au rachat par SIE en 2001, les prolifiques développeurs ont ensuite gérer de nombreuses autres IP de renom comme Jak and Daxter, Uncharted ou The Last of Us.Le studio travaille désormais sur le multijoueur de The Last of Us 2 et sans doute un remake du premier opus sur PS5. Pour le retour d'Uncharted, c'est moins sûr...Développeur californien fondé en 2014 comme membre de SIE, pour travailler sur un jeu plus confidentiel sur consoles PS, Entwined.Un projet secret pour la PS5 en collaboration avec Sony Pictures Animation est dans les tuyaux.Comme l'explique le directeur des studios PlayStation, on a tendance à l'oublier, mais Polyphony appartient à SIE et représente le Japon dans le groupe. La société japonaise fondée en 1998 (précédée par Polys jusqu'à la sortie de Gran Turismo qui est devenu un carton à l'époque) a en effet été tout de suite intégrée chez Sony pour mener le développement de cette franchise. On ne lui doit d'ailleurs presque que des jeux GT, et sa seule incursion en dehors du sport auto est un rail shooter avec des mécas en 1999.Studio américain fondé en 2001 comme filiale de Sony, avec la fusion de Red Zone Interactive et de 898 Sports (lui-même étant un ancien studio de SCEA à l'origine d'EverQuest, Twisted Metal, Cool Boarders ou les premiers jeux licenciés MLB, NBA ou NFL). La nouvelle société est resté dans le champ du sport virtuel, avec les adaptations de la franchise MLB, un gros morceau pour les USA. A suivre du coup pour eux: MLB The Show 22 logiquement (après un opus 21 qui a fait parler).Studio interne fondé aux USA en 1999 par Sony, d'abord pour un jeu de course nommé Kinetica, et ensuite exclusivement pour une franchise qui a donné ses titres de noblesse à la société, God of War, lancée en 2005.Entreprise américaine fondée en 1997 et connue principalement pour sa licence Sly Cooper lancée en 2002, avant de mettre en place InFamous en 2009. Elle est alors repérée et rachetée par SIE en 2011 qui continue à développer cette franchise avant de se lancer dans une nouvelle, Ghost of Tsushima, en 2020. Comme d'autres, le studio serait actuellement sur un nouveau projet multijoueur. Et pourquoi pas un retour d'InFAMOUS?Studio basé à Tokyo, fondé en 2012, et à l'origine intégré à Japan Studio, une autre composante de SIE. Mais après le démantèlement de ce dernier, Asobi est devenu indépendant en 2021. On lui doit quelques petits jeux tout mignon dont les deux «Astro» sur PS4 et PS5. Lui non plus n'a pas de projet secret en cours...On y trouve notamment XDEV, studio de SIE fondé en 2000 à Liverpool (sur les cendres de SCE Liverpool Studio, aka Psygnosis), officiellement un «studio de développement externe pour l'Europe», mais aussi Audiokinetic racheté en 2019, ou encore Nixxes Software acheté en 2021 et dédié aux portages PC des exclu PlayStation.