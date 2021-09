Apparemment, Apple autorise désormais aux développeurs de mettre en place, dans leurs applications, leurs propres moyens de paiement externe pour les achats in-app.Concrètement, cela veut dire que désormais, SI Fortnite pouvait revenir sur iPhone (on suppose qu'il y aura des négociations), ils pourront proposer des moyens de paiements externes. Mais Apple continue de poursuive Epic Games pour avoir incité ses utilisateurs à utiliser un moyen de paiement externe (en pratiquant des promos vbucks sur l'EGS), et ça c'est toujours interdit...Désolé pour la vidéo, j'ai la flemme d'en trouver une autre en fait sur ce sujet. Peut-être que Lusty en a fait une mais il a fait tellement de putaclic que j'ai bloqué sa chaine :/

posted the 09/07/2021 at 12:14 AM by suzukube