Apres Cotton Reboot! et la compilation regroupant les Cotton Saturn + Guardian Force, voici un nouvel episode 100% inedit de la saga de Shoot Them Up de Success.Le jeu quitte sa parure 2D pour partir sur de la 2.5D (c'est la mode) et nous permet de decouvrir qu'on aura un crossover avec Umihara Kawase (tout comme Umihara Kawase Fresh en avait eu un avec Cotton). Le jeu sortira a la fin de l'année, du moins au Japon mais l'anglais sera inclus.