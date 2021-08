Crunchyroll est un service direct de consommation d'anime de premier plan avec 5 millions d'abonnés SVOD et en pleine croissance. Il dessert 120 millions d'utilisateurs enregistrés à travers plus de 200 pays et territoires en offrant des services d'AVOD (Advertising Video On Demand ou VOD financée par la publicité), de jeux mobiles, de mangas, de marchandises événementielles et de distribution. Cet accord donne l'opportunité à Crunchyroll et Funimation d'élargir la distribution pour leurs partenaires de contenu et de développer des offres centrées sur les fans pour les consommateurs.

Alors que l'anti-trust américain avait décidé de mener une enquête de plusieurs mois pour une potentielle situation de monopole dans l'animation japonaise, la vente d'Ellation Holdings par AT&T pour 1,175 milliard de dollars est validée. Funimation Global Group (une joint-venture entre Sony Pictures Entertainment, filiale de Sony Group Corporation, et Aniplex, filiale de Sony Music Entertainment Japan) met la main sur Crunchyroll, Crunchyroll Games, Crunchyroll Manga, Anime Digital Network, Anime on Demand, VRV, VIZ Media Europe, VIZ Media Switzerland, AV Visionen, Eye See Movies, KAZÉ, KAZÉ Manga et KAZÉ Games.