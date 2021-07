Article original : Microsoft a été l'initiateur de l'eSport tel qu'on le connait de nos jours, et pourtant, c'est bien Sony qui, aujourd'hui, est un véritable moteur de l'eSport ! Comme encore aujourd'hui les finales de Call of Duty aux USA :Avec Riot (LOL) et Epic Games (Fortnite), l'eSport se porte plutôt bien, même si je sens un petit recul sur Overwatch (Blizzard), Rainbow Six Siege et que j'ai eu peu du mal à voir de la visibilité sur DOTA & Counter Strike.Microsoft et Xbox auraient un gros coup à jouer dans le domaine, d'autant plus que Microsoft a racheté dernièrement.. Smash.gg. Pour organiser prochainement? Xbox, j'aimerais bien vous voir au coeur de l'eSport, c'est probablement LA grosse révolution à venir en terme d'audience dans notre microcosme...