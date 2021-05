a annoncé mercredi prévoir des "investissements stratégiques" à hauteur de 2000 milliards de yens (18 milliards $) dans les trois prochaines annéesLe géant japonais de l'électronique vise tout particulièrement les segments dans l'industrie du divertissement comme le jeu vidéo et les capteursCes investissements devraient être réalisés à partir de, a précisé Sony dans un communiqué à l'occasion de la présentation de sa stratégie de moyen terme. Sony(jeu vidéo, musique, streaming vidéo, cinéma...), en particulier en dopant ses plateformes en ligne et communautés associées, ainsi que son offre de jeux mobiles.Cette politique s'inscrit ainsi dans la continuité de la stratégie du groupe ces dernières années: Sony a racheté ou pris des parts dans des studios de jeu vidéo (Insomniac, Epic Games) et acquis à 100% la maison d'édition musicale EMI Music. Il est aussi en train de racheter Crunchyroll, plateforme de streaming spécialisée dans l'animation japonaise.Il a aussi récemment investi dans Discord, application de discussions très populaire chez les joueurs, qu'il veut intégrer dès l'an prochain à son réseau PlayStation Network. Sony a également cité mercredi l'énorme succès actuel de son film d'animation "Demon Slayer", dont une adaptation en jeu vidéo doit sortir prochainement: "Demon Slayer est un exemple du déploiement de toutes les diverses activités de Sony pour maximiser la valeur de la propriété intellectuelle" d'une oeuvre, a-t-il commenté.Le groupe compte directement toucher à terme 1 milliard de personnes avec ses contenus de divertissement, contre environ 160 millions actuellement. Cependant il s'agit là d'uneet non d'un objectif à atteindre dans un délai imparti, a précisé sonlors d'une conférence de presse en ligne.avec lesquels il compte jouer un rôle important dans la mobilité, sur fond de l'essor des voitures autonomes.Awal - 430 millions de dollars / février 2021 (Sony Music)Crunchyroll - 1,2 milliard de dollars / décembre 2020 (Sony Pictures/Sony Music)Pureflix Entertainment - montant non divulgué / novembre 2020 (Sony Pictures)Eleven Films - non divulgué / juin 2020 (Sony Pictures)Whisper Films - non divulgué / février 2020 (Sony Pictures)Silvergate Media - 195 millions de dollars / décembre 2019 (Sony Pictures)Game Show Network - 380 millions de dollars (+130 millions de dollars de dividendes/exploitations) / novembre 2019 (Sony Pictures)Insomniac Games - 229 millions de dollars / novembre 2019 (Sony Interactive Entertainment)Manga Entertainment - montant non divulgué / mai 2019 (Sony Pictures/Sony Music)EMI - 3,7 milliards de dollars / mai 2018 (Sony Music)Peanuts (Charlie Brown) - 178 millions de dollars / mai 2018 (Sony Music)Funimation - 143 millions de dollars / juillet 2017 (Sony Pictures)////////////////////////////////////////////////////Sony a également annoncé que sa nouvelle console sera déjà rentable dès le mois prochain, soit à seulement 8 mois après le lancement.