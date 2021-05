Le PDG de Sony valide l'expansion des franchises PlayStation sur mobiles

La nouvelle réunion stratégique de Sony a permis de valider ce dont on savait déjà en partie : le PDG Kenichirô Yoshida compte bien profiter du retour dans le vert depuis plusieurs années pour commencer à parler investissement, avec l'équivalent de 15 milliards d'euros sur la table pour commencer à étendre la nébuleuse PlayStation au-delà des consoles (et du PC), déjà par les adaptations films/séries de PlayStation Productions mais aussi, car c'est pleinement dit cette fois, commencer à squatter l'univers mobile.Le but de Sony Corporation, que l'on nomme depuis peu Sony Group Corporation, est donc d'exploiter son catalogue d'IP de plus en plus important pour toucher un public plus large, de 160 millions de personnes actuellement dans le monde à plus d'1 milliard. Pour le mobile, les initiatives existent depuis un bon moment, par exemple via la branche Sony Music Japan avec récemment, mais le PDG assure que l'objectif est désormais de pousser les franchises PlayStation dans ce secteur.On sent d'ailleurs que le PlayStation Network sera l'un des piliers de cette stratégie (tout comme le Xbox Network chez Microsoft qui sert de liens à ses diverses activités JV), et on ne s'étonnerait pas de voir une connexion avec les futurs jeux mobiles voire la récente annonce du partenariat avec Discord. A ce sujet, le PS Plus compte aujourd'hui 47,6 millions d'abonnés, avec rappelons l'envie de proposer des titres suffisamment attractifs en Day One pour motiver la communauté à rester sur place, dont récemmentet selon quelques rumeursle mois prochain.