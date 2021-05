Coucou. Je dev sous UE4 depuis presque 1 ans et j'attendais la 5e version avec impatience, est la présentation envoie du très très lourd.Déjà il y a Nanite ou Lumen qu'on a déjà vue, mais il y a aussi plein d'autre technologies tout simplement dingue pour faciliter la vie des dev est permettre une optimisation presque automatisé, les mauvais portage seront de plus en plus rare. Le système de multi layers qui ressemble à un système de couche photoshop mais sur des level de jeuxvidéo... Juste dingue. Je suis en train de DL l'early ^^L'early peut être téléchargé dans votre launcher Epic pour les devsUpdate : J'ai jamais fait ma pub ici parce qu'en général je live pas plus que ça mais je vais surement me faire la main en live sur le moteur dans les jours qui viennent donc pour les curieux je vous partage ma chaine Twitch