Ou presqueSi vous avez le jeu en boîte et que vous esquivez la MAJ (la fonction n'est plus dispo après la 1.03), vous pouvez brancher un clavier à votre console pour cheatée un peu à l'ancienne, du genre :- Changer d'arme pour avoir celle que vous voulez, idéal pour les upgrades- Fonction respawn direct au vaisseau tout en conservant la totalité de votre matos, là aussi utile si vous êtes sur le point de crever, sachant que le respawn réactive les socles d'achat du précédent runBon ça en fera pas une promenade de santé mais pour ceux qui galèrent, voilà un peu d'aide(bon du coup, sans la MAJ, vous n'aurez pas accès aux défis online et autres trucs connectés)

posted the 05/05/2021 at 11:08 AM by shanks