Hum.Il y a une chose qui me gène dans le raisonnement de beaucoup de joueurs : Beaucoup pensent que la PS5 pro sortira dans 3 ans, c'est à dire en novembre 2023.Pourquoi pensez-vous cela ?Je vais jeter un pavé dans la mare, mais je ne pense pas qu'il y aura une PS5 Pro (de mon côté hein). Une PS5 Slim, oui (je n'ai pratiquement aucun doute là-dessus), une pro... Je n'en suis pas convaincu. pour plusieurs raisons que j'évoque dans cet article d'ailleurs. Et vous, quel est votre avis sur le sujet ? (Du côté de Microsoft, c'est un peu plus compliqué à analyser pour moi, mais vu le nom de la gamme actuelle, je serais plutôt dans la cour du "pas de Xbox Mid Gen".