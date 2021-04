Metacritic 89% -Pour l'instant-

Caractéristiques :

Une comédie d'aventure en point-and-click.

Incroyables graphismes 3D mais plats, complètement plats. Et très pixelisés.

Presque entièrement doublé. (Peut contenir des traces d'accent étranger, ça et là.)

Résolvez de nombreuses énigmes qui nécessitent de penser "Out of the box".

Système d'indices inclus parce que vous ne pensez pas "Out of the box"...

Durée de vie inférieure à un MMORPG, vous laissant ainsi du temps pour finir de VRAIS bons jeux.

Découvrez le Top 10 des meilleurs murs. Le 4ème va vous étonner !

Sans motion sickness, ce qui est plutôt remarquable pour une expérience non VR.

Contient des tonnes de bugs... mais c'est prévu.

Et plein d'autres surprises !

JVC 17/20

Gameblog 8/10

Gamekult 8/10

( 9 Positives / 0 Mitigée / 0 Négative)Difficile de vous en dire davantage sans vous spoiler le jeu. There is No Game puise énormément de son charme dans le plaisir de la découverte, qui est (presque) sans cesse renouvelée au cours des quelques 6/8 heures que demandera le jeu pour baisser le rideau.S'il ne reste finalement qu'un « Puzzle Game / Point'n Clic », There is no Game est sans doute l'un des plus originaux de ces dernières années. Impertinent, très intelligent, frais, hilarant, le titre de Draw me a Pixel est une franche réussite, qui, même si certaines portions trainent un tout petit peu en longueur, est déjà incontournable pour les amateurs d'énigmes et tous les autres.En l'espace de quelques heures, There is No Game Wrong Dimension parvient à nous faire rire encore et encore, en traversant avec pas mal de génie différents genres du jeu vidéo, et à en détourner les codes. C'est drôle, c'est intelligent, et malgré les taquets très référencés que Draw Me a Pixel distribue avec pas mal de justesse, tous les joueurs devraient trouver une occasion de s'émerveiller. À moins d'être absolument réfractaire au genre du point'n click, il n'y a aucune raison de bouder cette aventure méta comme pas deux, qui nous donne déjà très envie de retrouver les français. Après tout, depuis quand n'avez vous pas profité d'une comédie intelligente, hein ?EDGE 8/10