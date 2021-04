(couverture : Lemnis Gate )It Takes Two – 8Trials of Fire – 8Gnosia – 8Outriders – 7NieR Replicant ver.1.22474487139… – 7Evil Genius 2 – 6Paradise Lost – 5 (indé)Balan Wonderworld – 5Before Your Eyes – 5 (indé)Say No! More – 4 (indé)