J'entends énormément sur Gamekyo qu'il n'y aura pas de jeux sortant sur PS5 cette année, pourtant, j'ai une liste relativement convenable :ReturnalDéveloppeur : HousemarqueDate de sortie : 30 avril 2021Resident Evil 8: VillageDéveloppeur : CapcomDate de sortie : 7 mai 2021Knockout CityDéveloppeur : Velan StudiosDate de sortie : 21 mai 2021Final Fantasy 7 Remake IntergradeDéveloppeur : Square EnixDate de sortie : 10 juin 2021Ratchet & Clank: Rift ApartDéveloppeur : Insomniac GamesDate de sortie : 11 juin 2021Little Devil InsideDéveloppeur : Neostream InteractiveDate de sortie : Juillet 2021Kena: Bridge of SpiritsDéveloppeur : Ember LabDate de sortie : 21 aout 2021DeathloopDéveloppeur : Arkane LyonDate de sortie : 14 septembre 2021Back 4 BloodDéveloppeur : Turtle Rock StudiosDate de sortie : 12 octobre 2021StrayDéveloppeur : BlueTwelve StudioDate de sortie : Octobre 2021Ghostwire: TokyoDéveloppeur : Tango GameworksDate de sortie : Octobre 2021SifuDeveloper: SloclapRelease date: 2021Horizon Forbidden WestDeveloper: Guerrilla GamesRelease date: TBC 2021Solar AshDeveloper: Heart MachineRelease date: 2021Far Cry 6Developer: Ubisoft TorontoRelease date: TBC 2021God of War 2: RagnarokDeveloper: Sony Santa Monica StudioRelease date: 2021Open RoadsDeveloper: FullbrightRelease date: TBC 2021GTA 5Developer: Rockstar NorthRelease date: 2021Lord of the Rings: GollumDeveloper: Daedalic EntertainmentRelease date: 2021Five Nights at Freddy’s: Security BreachDeveloper / Publisher: Steel Wool StudiosRelease date: 2021Rainbow Six: QuarantineDeveloper: Ubisoft MontrealRelease date: 2021Goodbye Volcano HighDeveloper: KO_OPRelease date: 2021Gotham KnightsDeveloper: WB Games MontrealRelease date: 2021Heavenly BodiesDeveloper: 2pt InteractiveRelease Date: 2021Quantum ErrorDeveloper: TeamKill MediaRelease date: 2021Vous avez vraiment des budgets à la Microsoft pour acheter autant de jeux o_O ? Il va falloir que je cravache pour devenir riche moi aussi