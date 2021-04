Ce matin une rumeur parlant d'une version Xbox One ainsi que d'une version PS5/SX de Trials of Mana a fait son apparition sur la toile. Cette derniere provient d'un compte Twitter coreen qui aurait entendu de la part du redacteur en chef d'IGN Korea Donghun Lee qu'un jeu fêtant ses 30 ans en 2020 et n’étant pas sorti sur Xbox aurait le droit a un portage One et PS5/SX.Le compte Twitter a donc speculé gratos que ça serait Trials of Mana, mais Donghun Lee lui a repondu en disant que tout ce qu'il pouvait dire "c'est que ce jeu n’était pas japonais" et que par consequent ça ne pouvait etre ça.