La production d'un anime ne sortait finalement pas de nul part puisque Koei Tecmo annonce un second episode a Blue Reflection sorti en 2017 sur PS4, PSVita et PC. On ne sait pas encore si c'est toujours Gust au développement mais ne pas le citer est assez étonnant.Un jeu sur smartphone et PC nommé Blue Reflection Sunfor est aussi en chantier, ce qui porte a 3 les projets autour de la license.L'artwork de Mel Kishida ci dessous représente l'heroine de chaque projet, a gauche celle de l'anime Blue Reflection Ray, au milieu celle de Tie et a droit celle de Sunfor.