Nous sommes très heureux de compter parmi nos actionnaires stratégiques certains des acteurs les plus importants de l’industrie du jeu. Leurs investissements représentent un vote de confiance dans notre technologie, nos réalisations et notre rôle potentiel sur le marché en pleine expansion du cloud gaming. Grâce à notre technologie innovante et à leurs ressources, nous aiderons davantage de partenaires à déployer des contenus et des services via le cloud et à accélérer la transformation du secteur.

Alors que Sony et Tencent ont déjà un pied dans le cloud gaming avec les services PlayStation Now et Instant Play, tandis que Square Enix s'était mis en retrait de ce secteur après la fermeture de Shinra Technologies, les trois éditeurs ont décidé de réaliser un financement stratégique à hauteur de 45 millions de dollars dans Ubitus, un des leaders dans le cloud gaming.Le client le plus régulier de la société fondée à Taiwan mais désormais basée à Tokyo n'est autre que Nintendo pour les versions cloud de nombreux jeux Switch comme Control, Assassin's Creed Odyssey, Hitman 3 et bien d'autres dans un futur proche. Square Enix avait également fait appel à eux pour Final Fantasy XIII Google Cast Edition ainsi que Dragon Quest X sur navigateur en HTML5.Avec ses investissements, Ubitus prévoit de faire progresser la technologie des jeux sur le cloud, de développer son activité de jeux sur le cloud et de trouver de nouvelles applications associées aux jeux. Une technologie de jeu sur le cloud capable de maximiser les avantages du réseau 5G et du Mobile Edge Computing (MEC), qui seront essentiels et omniprésents dans un avenir proche, est en cours de développement. L'automatisation de la virtualisation des jeux sur le cloud, qui devient aussi simple que le téléchargement d'une vidéo, devrait inciter presque tous les développeurs de jeux à déposer leurs contenus sur le cloud pour distribution. La feuille de route d'Ubitus prévoit la prise en charge de la RA/VR, qui fait son entrée dans les jeux et les divertissements. Une fois tous ces éléments en place, l'ambition à long terme d'Ubitus est de créer la plus grande plate-forme SaaS (software as a service ou logiciel en tant que service) de jeux sur le cloud au monde.