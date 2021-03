Comme l'annonce GamesRadar, nous découvrirons des trailers, des annonces, des présentations détaillées et des interviews concernant 40 jeux issus d'une trentaine d'éditeurs et de développeurs différents, dont SEGA, Team17, Warner Bros et Electronic Arts. Présenté par Jeff Schine et Nicole Tompkins, soit les voix de Carlos Oliveira et Jill Valentine dans Resident Evil 3 (2020), l'événement sera à suivre le 25 mars à partir de 22h45 sur Facebook, Twitter, YouTube et Twitch.À noter que GamesRadar prévoit déjà deux autres éditions du Future Games Show pour juin et août 2021.