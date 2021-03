Juste un constat depuis des mois.

Pas de jeux,pas d infos,aucun article interressant,ici comme ailleurs y a plus rien d interressant.

On fait ce qu on peut avec ce qu on a,mais franchement que ce soit sony ou ms,c est honteux de leur part de pas compenser ce manque cruel de jeux par ne serait ce que quelques infos ou images de leurs futurs jeux.