Bonjour, nouveau sondage avec cette fois le top 10 des Open World selon Gamekyo.Vous commencez à avoir l'habitude des règles mais je vais quand même les rappeler.A vos votes et tout ça dans le calme svpLes jeux :- World of Warcraft (1 vote)- Minecraft (1 vote)- TES V Skyrim (5 votes)- TLOZ Breath of The Wild (8 votes)- TLOZ Wind Waker (1 vote)- TLOZ Ocarina of Time (1 vote)- TLOZ A Link To The Past (1 vote)- Red Dead Rédemption 2 (4 votes)- Red Dead Rédemption (3 votes)- The Witcher 3 Wild Hunt (6 votes)- Assassin’s Creed 2 (3 votes)- Assassin’s Creed 4 Black Flag (1 vote)- Assassin’s Creed Origins (1 vote)- Assassin’s Creed Odyssey (2 votes)- Fallout 2 (1 vote)- Fallout 4 (2 votes)- Dying Light (4 votes)- Death Stranding (3 votes)- Days Gone (2 votes)- No Man's Sky (1 vote)- Spider Man PS4 (3 votes)- Horizon Zéro Dawn (5 votes)- GTA Vice City (2 votes)- GTA 3 (3 votes)- GTA 4 (1 vote)- Outer Wilds (1 vote)- Subnautica (1 vote)- A Short Hike (1 vote)- Dog's Life (1 vote)- Borderland's 2 (1 vote)- MGS V The Phantom Pain (4 votes)- Ghost of Tsushima (2 votes)- Shenmue (1 vote)- Shenmue 2 (1 vote)- Dead Island (1 vote)- Metro Exodus (1 vote)- Crisis (1 vote)- Shadow of The Colossus (1 vote)- Yakuza Like a Dragon (1 vote)- Xenoblade Chronicle (1 vote)- Xenoblade Chronicle X (2 votes)- FF 15 (1 vote)- Mount & Blade Warband (1 vote)