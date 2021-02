5) Gears of War : Ultimate Edition / 5 Points



2015



5) Cuphead / 5 Points



2017



5) Quantum Break / 5 Points



2016



5) Sea of Thieves / 5 Points



2017



5 ) Titanfall / 5 Points



2014



5) Forza Horizon 4 / 5 Points



2018

4) Forza Horizon 3 / 6 Points



2016



4) Halo : The Master Chief Collection / 6 Points



2014

3) Sunset Overdrive / 9 Points



2014



3) Ori and the Will of the Wisps / 9 Points



2020

2) Gears 5 / 13 Points



2019

1) Ori and the Blind Forest / 13 Points



2015

Mention honorable avec 4 Points :

Halo 5 / Rise of The Tomb Raider / Prey / Streets of Rage 4 / Assassin's Creed Origins.

Voici « le top 5 » Gamekyo concernant les jeux XOne.A la base, un top « 10 » était prévu, mais le souci c'est qu'il y a eu peu de votants, donc difficile de départager de manière significative, au final j'ai décidé de faire un top « 5 » en fonction des points.