Bref, si vous avez (enfin) compris la subtilité du langage dont Nintendo fait preuve depuis 5-6 ans maintenant, ça veut dire que normalement, il y aura une nouvelle Switch d'ici la fin d'année ou 2022 au plus tard.



Nintendo a partagé ses résultats financiers auquel Furukawa l'actuel président a réaffirmé ne pas avoir de plan pour annoncer un nouveau modèle, sauf que contrairement à l'an dernier où Furukawa était clair sur "pas de nouveau modèle en 2020", il emploie cette fois le terme "anytime soon" ce qui se comprend ainsi que l'on aura certainement une annonce à ce sujet dans le long terme (fin d'année / 2022). On se souviendra de la Switch Lite ou encore de la New 3DS qui ont été ainsi teasé indirectement par le discours sous-jacent de Nintendo à ces sujets.

