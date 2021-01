Éditeur : Raion Games

Développeur : Raion Games

Genre : Plateforme/RPG

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : Q2 2021

Le joueur incarne le rôle d'un Shinobi japonais nommé Shoku, qui poursuit le kidnappeur de son meilleur ami.Au cours de sa mission, il tombe sur une conspiration et découvre également que le ravisseur lui-même est plus qu'un simple bandit.Shoku doit faire face à divers pièges et mercenaires, dont la mission est de l'arrêter.