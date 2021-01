Le forfait 12 mois disparait de cette nouvelle grille de prix

Alors que certains espéraient une disparition pure et simple de l’abonnement Xbox Live Gold, Microsoft annonce aujourd’hui un changement de tarification, signe que le service ne devrait pas changer de si tôt.Sur un marché à aussi forte concurrence, c’est avec un peu de surprise que l’on apprend par Microsoft que le prix du Xbox Live Gold va augmenter. Plus précisément, le forfait mensuel passe à, le tarif pour trois mois passe àetCe changement de prix n’est valable pour le moment qu’aux États-Unis. Microsoft annonce que les tarifs peuvent changer de région en région, et certaines devraient donc échapper à l’augmentation du prix. Dans son communiqué, la firme rappelle qu’il est possible de passer au Xbox Game Pass Ultimate (qui intègre le Xbox Live Gold) à un prix très avantageux.