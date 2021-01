Résumé proposé par LeronR4, spécialiste Digital Foundry de Gamekyo

Arrêtez tout ! DigitalFoudry a enfin sorti son comparatif PS5/Xbox Series sur Hitman 3 et le verdict...La version Xbox Series X a un avantage en 4K.PS5 1800p / 60fps + HQ TexturesXbox Series X 2160p / 60fps + HQ TexturesXbox Series S 1080p / 60fps + SD TexturesAh, et pas de Ray Tracing dans aucune de ces versions.MAJ :-2160p XSX, 1800p PS5, 1080p XSS-Pas de réso dynamique.-Textures en ultra sur PS5/XSX, high sur XSS.-TAA sur toutes les versions.-Ombres en high sur XSX, medium sur PS5 et en low sur XSS.-60fps constant sur PS5, 50~60fps sur les Xbox.-Pas de RT.-Les temps de chargements un peu plus rapides sur PS5.