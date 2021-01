Ah la la, ça devrait être la dernière fois que je vous embête avec Cyberpunk 2077 : j'ai enfin terminé le jeu (enfin je vais encore faire surement quelques quêtes annexes, mais j'avais quand même envie d'arrêter de laisser le jeu en sursis) ^^ !Le test est lisible sur Otakugame.fr :Bonne lecture! J'ai essayé de spoiler le moins possible - mais laisse des explications sur la structure scénaristique du jeu. J'ai essayé de copier coller le texte sur Gamekyo, mais c'est illisible donc... Voici uniquement le verdict ci-dessous.Au final, ce ne sont même pas les quelques bugs qui m’ont déçu dans ce Cyberpunk 2077, non. Ce sont simplement les promesses non tenues de CD Projekt, qui me donne la sensation de jouer à un (excellent) brouillon du jeu que l’on nous a promis depuis 8 ans. C’est très frustrant, car l’ambiance du jeu est phénoménale, et les artistes, que ce soit les musiciens, chanteurs, graphistes, acteurs ou scénaristes, ont effectué un travail de titan pour nous retranscrire cet univers unique en son genre, mais je ne pense malheureusement pas que les mises jour pourront changer les défauts fondamentaux du jeu, liés à sa structure de progression plus qu’aux bugs visibles, qui ne sont au final que l’arbre qui cache la forêt… Et pourtant… Ce Cyberpunk 2077 est une expérience unique, que j’ai carrément kiffé et que je n’aurais raté pour rien au monde. Pas de classe S donc, mais je vous encourage grandement à y jeter un oeil, surtout si vous avez une configuration qui le permet (PC, Google Stadia, Xbox Series S|X ou PS5) !Note : 4/5