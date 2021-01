On continue un peu dans la Famicom puisque l'editeur Français Broke Studio a annoncé l'arrivée de 4 versions Famicom de jeux NES deja dispo sur la boutique pour Janvier.Chaque jeu sera au prix de 44,99 euros.

posted the 01/02/2021 at 03:49 PM by guiguif