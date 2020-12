Depuis quelques jours plusieurs sites annoncent que Gerard Butler va incarner Kratos dans l'adaptation cinématographique de "". Beaucoup le connaissant grâce à son rôle de Leonidas dans le film "300".Que pensez vous de ce choix?: bon finalement, ça sent plutôt le fake... Mes excuses pour l'article. Je le laisse pour discuter de l'adaptation cinématographique de GOW.Merci à @Noishe qui a été plus vigilant que moi (ou moins bourré ! ^^ )

Like

Who likes this ?

posted the 12/31/2020 at 07:56 PM by obi69