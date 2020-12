Ce matin j'ai été assez choqué et déçu par de nombreux commentaires lamentables sous le papier de Cyberpunk 2077 publié dans la nuit.Ce comportement à chaud de petite diva capricieuse est à gerber.Ou est la complaisance serieusement?comme une grosse partie de la presse le fait systématiquement pour ne pas se froisser avec les gros éditeurs?Shanks n'est pas votre putain de b*tch. Il ne vous doit rien.Devait il se forcer à passer 25h de plus sur le jeu pour rédiger un vrai test pour vous satisfaire? Alors qu'il explique clairement d'un côté l'énorme potentiel du jeu, qu'il prend son pied dessus mais son envie de ne pas aller plus loin pour le moment car le jeu est fini à la pisse ? Et qu'il reviendra sur le jeu plus tard ?Où est le problème ? La note ? Fallait-il juste qu'il lui en colle une pour que personne ne ronfle ? C'est fou d'être aussi scolaire alors que l'on parle d'un ressenti sur un jeu, d'une œuvre et qu'elles ont très peu de valeur.A force de passer votre temps à débattre de ces conneries de notes, de moyenne metacritic ridicule ou voire même ces merdes d'événement commerciaux comme les GOTY dans le seul but de satisfaire votre ego, de vous auto persuader que vous êtes meilleurs que les autres vous devenez complètement aliénés.Vous donnez l'impression d'être des caricatures de joueurs nés avec une cuillère en argent dans la bouche et qui se permettent de crier plus forts que les autres du moment que la note n'irait pas dans leur sensOn touche vraiment le fond (à défaut d'en parler) et on creuse encore....et se permettent de critiquer en oubliant qu'ils sont sur gamekyo, pas face au président de la république. A un moment, il faut penser à revenir poser les pieds sur terre.Et puis faut arrêter la mauvaise foi ultime.. Et encore que si, elle y est, et elle est claire.C'est vraiment dans ces moments que l'on voitmême après avoir débarqué sur cette terre parfois depuis plus de 30 ans.ça va peut être en chatouiller quelques uns mais vous pouvez tirer à balle réellebonne journée à tous les "gamers" et faites vous plaisir