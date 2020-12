Nayuta no Kiseki Kai sera le portage PS4 "Enhanced" du jeu sortie sur PSP en 2012 (qui je rappelle est le meilleur jeu de la portable de Sony).Pour ceux qui veulent en savoir plus, j'en avais fait un test a l'epoque: https://www.gamekyo.com/blog_article369481.html Les artworks pour les cutscenes ont été refaitesPSPPS4Le Framerate sera evidement a 60fps, les graphismes upgradés, les musiques et effets sonores remasterisés, les menus et interfaces utilisateurs refaites.Trailer PSP